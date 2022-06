Mesures pour le pouvoir d’achat des agents : le « oui, mais » des élus

Fonction publique

Publié le 30/06/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Les employeurs des collectivités reconnaissent la nécessité de prendre en compte l'inflation, tout en regrettant un manque de concertation avec le gouvernement sur des mesures de pouvoir d'achant qui vont impacter leurs comptes.

Ça va taper fort sur les finances des collectivités, mais il fallait le faire ! En substance, c’est la ligne d’expression sur le fond que suivent les maires et présidents de collectivités, en reconnaissant que les 5,7 millions d’agents publics méritent une augmentation de leur point d’indice. Mais sur la forme, ils reprochent, une fois de plus, un manque de concertation alors qu’ils avaient entendu le Président de la République et la Première ministre vanter un changement de méthode à appliquer. Tous reconnaissent la nécessité de pousser le bouchon au-delà de l’augmentation moyenne annuelle de 1,5 % pour les fonctionnaires et contractuels -comme l’a rappelé l’entourage du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini- et aucun ne prétend le contraire ...