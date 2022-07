« Les acteurs du sport sont en difficulté face au séparatisme »

Prévention de la radicalisation

Publié le 29/07/2022 • Par Robin Richardot • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une prévention-sécurité, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Ancien gendarme, Médéric Chapitaux est aujourd’hui docteur en sociologie, spécialiste de la radicalisation dans le monde du sport. Membre du Conseil des sages de la laïcité, il analyse ce phénomène et revient sur la figure de l’éducateur radicalisé, véritable menace dans les clubs.

A-t-on une idée précise de l’ampleur de ce phénomène de radicalisation dans les clubs sportifs français actuellement ?

En novembre 2020, Roxana Maracineanu, alors ministre des sports, annonce qu’il y a 122 clubs qui s’entraînent dans un environnement séparatiste. A l’époque, les parlementaires se satisfont de ce chiffre en se disant que, par rapport aux 150 000 clubs au total en France, ce n’est rien. Mais si on va plus loin dans l’étude statistique, on sait que le niveau moyen de licenciés dans un club est de 93 personnes. Cela veut dire qu’aujourd’hui sur le territoire national, on laisse 11 000 personnes s’entraîner dans un environnement séparatiste. C’est déjà plus inquiétant.

D’autres études sont-elles venues appuyer ces chiffres du ministère ?

Quelques jours après cette prise de parole ...

