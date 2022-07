Innova’ter 2022 : agissons maintenant pour réussir les transitions

Inscriptions ouvertes - 15 novembre 2022

Innova’ter, le rendez-vous de l’innovation territoriale revient, pour sa 6è édition, le 15 novembre à Paris, en format hybride (présentiel et digital). Décideurs, experts et praticiens donneront des clés pour réussir les transitions, et adapter les politiques publiques aux enjeux climatiques, dans toutes leurs dimensions. Inscrivez-vous !

Chiffres-clés 15 novembre 2022

Innova'ter : programme et inscriptions

Crises sanitaire et économique, urgence climatique, déficit démocratique, exigence managériale… Territoires, actions publiques et organisations doivent constamment se réinventer pour faire face aux défis du monde d’aujourd’hui et de demain. Mais comment s’y prendre ? Comment embarquer toutes les équipes, y compris les élus ? Comment oser « rompre » avec les « anciennes » manières de faire des politiques publiques ? Comment réussir les transitions qui s’imposent à l’ensemble de la société ?

Ce sont toutes ces questions qu’aborderont les intervenants d’Innova’ter 2022, pour apporter des réponses, afin d’accompagner les collectivités territoriales dans leurs stratégies territoriales, à travers 4 parcours.

Parcours1 : RH & management

QVT et quête de sens : comment surmonter les difficultés de recrutement et rendre la FPT plus attractive ?

La Fonction Publique Territoriale a du mal à attirer de nouveaux actifs, alors que les conditions de travail et le sens du service public sont reconnus. Comment améliorer la QVT aux standards des nouveaux talents ? Comment la FPT peut jouer de son sens du service public pour attirer ? Cet échange sera l’occasion de discuter et présenter les meilleurs pratiques pour une FPT moderne et attractive.

Célia Escurat, DGS de Haute-Corrèze Communauté

Mathilde Icard, présidente de l’Association des DRH de grandes collectivités & DGS du centre de gestion du Nord

Philippe Laurent, maire de Sceaux et président du Conseil supérieur de la FPT

Collaboration hybride, disparités entre agents, rejet du retour au bureau… quels défis pour remobiliser les collectifs de travail ?

La crise sanitaire a développé de nouveaux modes et outils de travail, mais qui ont renforcé en même temps les disparités entre agents. Quels outils hybrides mettre à disposition des postes difficilement « télétravailables » ? Les agents qui ont travaillé à distance durant la Covid souhaitent continuer à travailler de chez eux. Comment redonner envie de revenir au bureau tout en créant une nouvelle dynamique de groupe ?

Fabienne Chol, DGA en charge des ressources humaines à la Région Ile-de-France

Sandra Creuzet, maire du Coteau & vice-président de Roanne-Agglomération

Doriane Huart, DGA des pôles RH et innovations et dialogues à la Métropole Européenne de Lille

PARCOURS 2 – Ingénierie territoriale & Transition écologique

Comment tirer parti d’une ingénierie territoriale en pleine réorganisation ?

L’ingénierie territoriale est en pleine réorganisation : réorganisation des postes de la FPT avec des missions de plus en plus expertes et réorganisation des activités avec le développement de collaborations entre collectivités, entre collectivités et l’Etat et entre collectivités et entreprises privées. Quelles sont les grandes transformations à venir dans l’ingénierie territoriale ? Comment chaque acteur peut y participer ?

Yves Krattinger, président du conseil départemental de la Haute-Saône

Un représentant de la CCCA-BTP

Un représentant du Cerema

De la maitrise du foncier à la restauration collective, comment développer son autonomie ?

Les enjeux écologiques, mais aussi les enjeux de souveraineté alimentaire sont de plus en plus urgents, au regard du contexte international, sanitaire et environnemental. Les collectivités via leurs politiques d’achat et d’urbanisme peuvent améliorer l’alimentation servie dans leurs cantines tout en contribuant au développant d’une économie circulaire et en renforçant la gestion de leur foncier. Comment s’y prendre ?

Pierre Aschieri, maire de la Ville de Mouans-Sartoux

Chapuis Gautier, délégué à l’alimentation locale à la ville et métropole de Lyon

Marie-Pierre Mouton, président du Conseil départemental de la Drôme

PARCOURS 3 – Nouvelle gouvernance des territoires

Comment mettre en place une coopération interterritoriale pour innover ?

Les ressources pour agir et monter des projets d’envergure sont limitées aux moyens financiers, humains et techniques pour les réaliser. Pour y remédier, la coopération interterritoriale, la mutualisation des ressources, est une solution en plein développement. Mais, comment la mettre en œuvre rapidement ? Quel cadre juridique ? Quelles bonnes pratiques pour une collaboration réussie, pour quel type de projet ?

Denis Larghero, vice-président en charge de l’attractivité du territoire et du développement numérique de Grand Paris Seine Ouest & maire de Meudon

Un élu d’Intercommunalités de France

Un membre de l’ADT-INET

Programmes d’énergies renouvelables : comment consulter et sensibiliser les citoyens ?

Avec le développement des besoins en électricité et des exigences écologiques, la réalisation de parcs éoliens et solaires est une des solutions proposées. Toutefois, pour des raisons de foncier, de respect de la biodiversité et maintien d’un cadre de vie existant, les habitants peuvent avoir des réticences à habiter proche d’un parc éolien ou solaire. Comment trouver un équilibre et tenir une approche sensible et intelligente avec ses administrés ?

Un représentant de l’Ademe

Un représentant de la région Bretagne

Un représentant du ministère de la transition écologique

PARCOURS 4 : Relance économique & Cohésion sociale

Faciliter les relocalisations et moderniser ses entreprises : quels leviers sur son bassin d’emploi ?

La crise sanitaire a démontré la nécessité de relocaliser les entreprises en proximité, et de moderniser celles présentes pour les rendre plus compétitives et flexibles. Ces moyens financiers et techniques mis en œuvre doivent permettre au territoire d’augmenter et d’améliorer son emploi. Comment faciliter les relocalisations et modernisations d’entreprises ? Que faire pour que ces entreprises participent à un meilleur emploi ?

Antoine Angeard, délégué général, CNER

Xavier Bertrand, président de la région Haut-de-France (en attente de confirmation)

Edouard Philippe, maire du Havre (en attente de confirmation)

Alain Rousset, président région Nouvelle Aquitaine (en attente de confirmation)

Maintien à domicile, hybridation des lieux de vie, action sociale : adapter son territoire au vieillissement de la population

La démographie française est vieillissante, avec des seniors à accompagner dans leur vie quotidienne et leurs ressources financières et matérielles. Entre aide à domicile et soutien financier, aménagement des espaces communs et rénovation des logements, les collectivités ont un rôle à jouer. Comment anticiper sa démographie dans le moyen et long terme ? Quelles politiques et services publics mettre en œuvre ?

Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du Réseau Villes amies des aînés

Christian Estrosi, maire de Nice

Un représentant de l’ANDASS

