Bibliothèques : un papillon bleu choisi pour enseigne

Publié le 30/06/2022 • Par Judith Chetrit • dans : France

L’interprofession, soutenue par le ministère de la Culture, a révélé le projet lauréat d’une consultation publique lancée en 2021. Avec un coût de production qui ne devrait pas dépasser les 1000 euros, les collectivités intéressées pourraient en débuter la pose d’ici la fin d’année.

C’est l’effet papillon, adapté aux bibliothèques. Avec le choix d’une enseigne commune, certes facultative, les associations de professionnels, accompagnées d’élus et du ministère de la Culture, espèrent ainsi œuvrer à une plus grande identification et valorisation des bibliothèques dans l’espace public. L’annonce le 29 juin des lauréats, parmi cinq finalistes , est une étape supplémentaire franchie pour le projet porté par l’association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV).

L’allusion à un livre ouvert

Conçu par un trio d’éditeurs, graphistes et designers – Olivier Douzou, Edith Clavel et David Fourré – qui assurent notamment la communication graphique et la scénographie du salon du ...

