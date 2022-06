Points de recharge pour véhicules électriques : contenu des conventions entre un opérateur et le propriétaire

Transports

Publié le 30/06/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 29 juin, pris pour l’application de l’article 111 de la loi du 22 août 2021 précise, dans le cas où un opérateur d’infrastructures de recharge s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques, les éléments contenus dans la convention, notamment les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur, les éléments financiers et les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

Cet article est en relation avec le dossier