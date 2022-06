Biodéchets : le tri à la source coûtera 5 à 20 euros par habitant

Les premiers résultats d’une étude menée dans le cadre du CSF / TVD (Comité stratégique de filière « transformation et valorisation des déchets ») sur le modèle économique de la gestion des biodéchets des ménages et assimilés chiffre le coût de mise en place de l’obligation de tri à la source.

Le tri à la source des déchets organiques, que les collectivités doivent mettre en place avant le 31 décembre 2023, va générer une dépense supplémentaire entre 15 et 30 euros par habitant et par an, selon les premiers résultats de l’étude copilotée par la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade) et le Snefid (syndicat des entrepreneurs indépendants de la filière déchet) avec le soutien de l’Ademe.

Ce coût sera surtout lié à la collecte (60 à 75% du total), bien plus qu’au traitement (10%). Dans de telles proportions, c’est un peu une surprise. On parle beaucoup, en ...