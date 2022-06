Prix Territoriaux 2022 : c’est parti ! Participez !

La Gazette - GMF

Jusqu'au 8 juillet, toutes les collectivités territoriales peuvent concourir pour remporter un Prix et valoriser leurs innovations locales, leur démarche transversale et le travail de leurs équipes. La 23è saison des Prix Territoriaux La Gazette - GMF est lancée ! Proposez votre dossier !

Chiffres-clés 23è Prix Territoriaux La Gazette - GMF

Candidature jusqu'au 8 juillet

Déposez votre dossier

La 23e édition des Prix Territoriaux La Gazette – GMF est lancée ! Jusqu’au 8 juillet, toutes les collectivités territoriales peuvent présenter leurs dossiers, et valoriser leurs innovations locales, leur démarche transversale et le travail de leurs équipes. A votre tour, présentez votre candidature !

2022, année de la transition écologique

Cette année, les projecteurs du Prix spécial seront braqués sur la « transition écologique ». Ce prix récompensera en effet les collectivités qui développent des initiatives pour répondre aux enjeux environnementaux et jouent un rôle moteur dans la transition écologique et la promotion des gestes eco-responsables.

Autre nouveauté : une collaboration avec un établissement d’enseignement supérieur associera en outre des étudiants à la sélection de candidats et des dossiers lauréats et permettra d’impliquer de futurs jeunes en poste dans les territoires.

Que sont les Prix Territoriaux ?

Les Prix Territoriaux, créés par La Gazette et GMF il y a plus de vingt ans maintenant, récompensent des actions menées pour améliorer les services aux citoyens et usagers dans tous les domaines :

citoyenneté, éducation, culture;

actions sanitaires et sociales ;

développement durable ;

développement économique, emploi et formation ;

coopérations territoriales ;

innovation managériale etc.

Toutes ces initiatives ont un point commun : elles ont nécessité la collaboration de plusieurs administrations, métiers ou services et elles ont toutes pour finalité de renforcer la qualité du service public.

Un jury composé de membres d’associations d’élus, de territoriaux et de représentants de La Gazette et de GMF se réunit chaque année pour distinguer cinq collectivités ; la sixième est désignée par le vote des sociétaires GMF.

Pourquoi participer ?

Participer aux Prix Territoriaux La Gazette – GMF, c’est valoriser les actions des territoires auprès du public et susciter des initiatives proches dans d’autres collectivités.

Les lauréats sont largement mis en avant dans la presse et sur le site www.prix-territoriaux.fr qui relaie l’information sur les projets distingués.

Qui peut concourir ?

Le concours est ouvert à toute collectivité territoriale – mairie, communauté de communes, conseil départemental, conseil régional, etc – quelle que soit sa taille.

L’action présentée doit déjà être mise en place et doit avoir fait l’objet d’une mesure d’impact sur le service rendu.

Comment participer ?

Déposez votre dossier de candidature et ses annexes jusqu’au 8 juillet 2022 sur le site www.prix-territoriaux.fr à l’aide du formulaire numérique.

Nouveau cette année : le formulaire propose une fonctionnalité start&stop qui permet de compléter son dossier en plusieurs fois grâce à l’enregistrement des données après chaque étape de validation.

La participation est gratuite.

La délibération du jury est prévue le 7 octobre 2022.