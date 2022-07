Action sociale

Aide alimentaire: quand l’inflation s’ajoute à la crise sanitaire

Publié le 01/07/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité santé social, France

D.R.

Alors que l'Etat vient d'annoncer le versement de deux chèques alimentaires, différentes études tirent le portait des bénéficiaires d'aides alimentaires. Des bénéficiaires de plus en plus nombreux en raison de la crise sanitaire et de l'inflation, et des nouveaux profils, notamment les étudiants. Analyse.

