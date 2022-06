Les aménageurs publics entament leur transition

Aménagement urbain

Publié le 29/06/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Lors des 10èmes entretiens de l’aménagement à Clermont-Ferrand, les 23 et 24 juin, les acteurs du secteur, réunis au sein du Club Ville Aménagement, ont évoqué l’évolution de leur métier. Ils doivent se réinventer, compte tenu des enjeux environnementaux et des besoins de co-construction avec les habitants.

Les acteurs de l’aménagement réunis au sein du Club Ville Aménagement, se sont interrogés sur l’évolution de leur métier eu égard aux enjeux climatiques, sociaux et économiques qui l’impactent fortement. Pendant deux jours à Clermont-Ferrand, les professionnels de ce secteur, mais aussi des élus, des experts, des chercheurs, ont évoqué les trajectoires post carbone, l’objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN), la biodiversité, la nature en milieu urbain ou encore les modalités pour réparer la ville tant pour l’habitat dégradé en centre-ville que pour les quartiers en renouvellement urbain.

Tous ont souligné le besoin d’un engagement politique fort à l’échelle gouvernementale pour donner aux aménageurs un cadre de référence, mais aussi aux collectivités locales. « L’aménagement public, qui est un concept nouveau et politique, est aujourd’hui en quête de sens. Les élus veulent parfois arrêter les projets alors qu’il y a urgence à les réaliser » considère Jean Louis Poidevin, directeur en charge des collectivités locales chez Nexity. En effet, les projets urbains, surtout à grande échelle, sont remis en cause par les habitants. Les aménageurs évoquent alors la nécessité de co-construction même si les temporalités sont différentes. En effet les réactions des citoyens sont immédiates en opposition au temps long des opérations d’aménagement.

Fin des maires bâtisseurs

« Il y a un besoin de stratégie, de conviction et de pédagogie. Les aménageurs doivent négocier des compromis, même s’ils n’y sont pas habitués. Il faut travailler avec de programmes moins prédéfinis, des opérations plus petites mais aussi plus complexes » affirme Claire Guihéneuf, directrice générale de Brest métropole aménagement. « Comment relier les acteurs entre eux et promouvoir des scénarios différents pour des stratégies différentes ? S’interroge Marion Canalès, présidente de l’aménageur auvergnat Assemblia et adjointe au maire de Clermont-Ferrand, le changement est parfois compliqué mais c’est la fin des maires bâtisseurs. Le ZAN oblige à d’autres pratiques. »

Aménagement décarboné

La question écologique était au centre de nombreuses prises de paroles et autres ateliers. En effet, le secteur de l’aménagement devra diviser par six, son impact carbone. Si la volonté de rupture est actée, le modèle pour y arriver n’est pas encore entièrement connu. « Il y a aujourd’hui déjà beaucoup d’exemples à donner en matière de décarbonation de notre activité, même si le récit reste à construire. Il faut arriver à compter en carbone chacun de nos projets, comme nous le faisons en euros » explique Virginie Vial, directrice de l’aménageur nantais, la Samoa.

L’objectif du ZAN oblige par ailleurs les aménageurs à développer des projets dans le tissu urbain existant. « Dans les opérations d’habitat insalubre ou de renouvellement urbain, les aménageurs y travaillent déjà. Et aujourd’hui, ils peuvent être moteur tant sur l’aspect technique, financier que sur l’aide aux propriétaires» précise-t-elle.

Mener les stratégies de transition

La prise de conscience de cette évolution du métier d’aménageur semble actée. « Mais il n’y a pas encore d’évolution stratégique dans l’aménagement, regrette Sébastien Maire, délégué général de France ville durable. Il faut optimiser la rénovation des bâtiments existants. Les PLU, CRTE et les Sraddet sont des outils dont les collectivités doivent se servir pour mener les stratégies de transition. »

Dans l’évolution du métier d’aménageur, la prise en compte de la nature et de la biodiversité a toute sa place. Les projets urbains doivent intégrer la préservation du vivant face à la disparition accélérée des espèces.

Aujourd’hui, 120 espèces d’insectes sont protégées sur 120 000. « Nous nous sommes écartés du vivant. Il y a urgence à agir. La présence d’un écologue dans les équipes d’aménagement est indispensable. Et les aménageurs doivent se former sur ces sujets et monter en compétence » note Raphael Catonnet, à la tête de deux sociétés locales d’aménagement situées sur la métropole de Toulouse, pour qui la temporalité de la biodiversité est un enjeu à prendre en compte. « Dix ans sont nécessaires pour qu’un écosystème se mette en place. Et les friches sont de grands réservoirs de biodiversité».

Les habitants sont de plus en plus partie prenante sur la question de la nature en ville, prônant végétalisation et désimperméabilisation des sols. Cette pression entraine une prise en compte plus forte de la part des collectivités. A Londres ou Amsterdam, les citoyens sont sollicités sur le long terme, donnant même leur avis sur la forme des bosquets dans l’espace public. Pour Caroline Gutleben, de la société d’ingénierie Plante & Cité, « Il faut calculer les bénéfices de la nature en ville. Dans certaines villes comme à Niort, il y a des études qui monétisent les bénéfices des espaces verts. »