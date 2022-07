Les collectivités s’impliquent dans le dispositif argent de poche

Citoyenneté

Publié le 07/07/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Le dispositif « argent de poche » est un volet du programme « Ville vie vacances ». Proposé par les communes ou les associations locales, il permet à des adolescents de 16 à 18 ans d'effectuer des petits chantiers de proximité, moyennant une indemnisation. Zoom sur ce dispositif citoyen qui constitue souvent une première découverte du monde du travail.

Argent de poche fait partie du programme Ville Vie Vacances. Ce dispositif a été pensé pour les jeunes des quartiers de la politique de la ville. Puis, il s’est progressivement installé en France, y compris en milieu rural. La condition : que les chantiers et stages à caractère éducatif soient agréés par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.

Nombreuses sont les collectivités à s’être emparées de ce programme. Objectif : proposer un outil mêlant participation et gratification. Les missions sont organisées sur des demi-journées de trois heures, indemnisées quinze euros chacune.

À Laval, Argent de poche s’est déployé dès 2004 avec l’accueil de 30 participants. En 2021, la communauté d’agglomération a accueilli 811 personnes. Les chantiers sont ouverts aux jeunes âgés de 16 ans révolus à la veille des 18 ans. Les tâches proposées sont variées. Elles dépendent des besoins de la commune et tiennent compte des suggestions des jeunes : réalisation d’une fresque, construction de pièges à frelons, préparation des décorations de Noël, création de jeux de société, confection de décors pour le passage du Tour de France, désherbage, etc. Les actions menées dans le cadre du dispositif sont complémentaires des tâches allouées aux agents publics.

L’insertion dans la vie locale

À travers les chantiers de proximité, les jeunes prennent part aux activités de la commune. Ils côtoient élus, agents publics, administrés. Ils découvrent le monde du travail, se rencontrent, car bon nombre ne fréquentent plus les espaces ados. Des liens sociaux se créent. Fleur Guesné, animatrice en charge de la coordination du dispositif argent de poche au sein de la direction politique de la ville à Laval raconte : « En 2004, je suis allée voir les jeunes pour les questionner sur leur volonté. La réponse : participer, se rendre utile et gagner un peu d’argent ».

C’est aussi une façon de leur faire découvrir les missions des services municipaux. Les participants s’impliquent principalement dans des chantiers de proximité. Ils évoluent en groupe, avec un adulte référent. Ils se sentent utiles. Ils s’engagent en signant une charte ou un contrat de participation. Les règles à respecter y sont détaillées. En contrepartie, les communes valorisent leur engagement dans leurs supports de communication ou lors de manifestations.

Une nécessaire organisation

À Laval Agglomération, le dispositif est déployé sur l’ensemble du territoire, pendant toutes les périodes de vacances. Fleur Guesné travaille avec les 34 communes membres, lesquelles proposent les tâches, définissent le nombre de demi-journées. La commune achète le matériel nécessaire. Les jeunes sont encadrés par un adulte référent, élu ou agent public. Les services techniques ou enfance jeunesse sont souvent mobilisés. Les plannings sont ensuite construits par l’agglomération, en lien avec chaque collectivité.

L’agglomération rétribue chaque jeune. Le budget 2021 s’élève à 66 405 €. La communication sur le dispositif est partagée entre les communes et l’intercommunalité mais avec le temps « les jeunes viennent vers nous. Une même personne ne peut s’inscrire plus de quatre demi-journées par période de petites vacances et maximum cinq demi-journées par mois d’été, la moyenne étant de deux demi-journées pour satisfaire le plus grand nombre », détaille Fleur Guesné.

La caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a mis en place un règlement pour déployer et accompagner ce dispositif éducatif et citoyen. Si plus de vingt missions sont rétribuées et concernent plus de quatre jeunes, la CAF peut subventionner à hauteur de cinq euros par mission, dans la limite d’une aide maximale de 2 000 €.