Tourisme sportif

Comment stimuler l’attractivité touristique de son territoire grâce au sport

Publié le 29/06/2022 • Par La Rédaction • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

©pavel1964 - stock.adobe.com

A la fois interdépendants et complémentaires, le sport et le tourisme ne peuvent faire qu’un ! Nos confrères du courrier des maires reviennent sur le tourisme sportif, secteur en plein essor qui séduit les collectivités, que leurs territoires attirent déjà des vacanciers ou non.

