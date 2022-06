Haute-Garonne : première OPAH copropriété dégradée en milieu rural

Le 1er juillet, la rénovation des 133 logements de la Cité moderne d’Auterive (Haute-Garonne) dans le cadre de la première OPAH copropriétés dégradées en milieu rural de France sera inaugurée en présence des pouvoirs publics cofinanceurs, dont l’Anah qui fait le déplacement depuis Paris.

A Auterive, petite ville de 9 500 habitants à 35 km au sud de Toulouse, les 133 logements de la Cité moderne, une résidence datant de 1964 avec une majorité de copropriétaires très modestes, ont bénéficié d’une rénovation permettant plus de 60% de gain énergétique. Un projet à 3,2 millions d’euros, financé pour moitié par les copropriétaires (12 000 euros par logement) et pour moitié par des financements publics (1), qui a permis de passer de l’étiquette énergie F à C et d’anticiper l’application de la loi qui interdira de louer ces appartements passoires thermiques à partir de ...