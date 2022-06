Dialogue social

Fonction publique : la négociation collective n’est pas encore spontanée

Les innovations législatives visant à inciter les syndicats et les employeurs de la fonction publique à négocier des accords n'ont pas (encore ?) produit leurs effets, selon une étude de l'association Réalité du dialogue social, la première du genre. Le nouveau cadre légal est récent et les syndicats et les employeurs ont été accaparés par des négociations obligatoires.

Fonction publique territoriale