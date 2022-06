Dirigeants financiers : un premier trophée pour les collectivités

Services publics

Publié le 29/06/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le premier trophée du dirigeant financier des services publics a été décerné ce 29 juin par l’association des directeurs financiers et de contrôles de gestion (DFCG). Et c'est une collectivité qui a été primée.

« Il faut créer du lien et valoriser les innovations des collectivités territoriales ! » Avec ces objectifs, l’association des directeurs financiers et de contrôles de gestion (DFCG) a ajouté, au nombre de prix qu’elle décerne déjà, le premier trophée du dirigeant financier services publics, comme l’ont expliqué à La Gazette des communes, Céline Galet, directeur événements et formations et Charles Bonati, délégué aux études, aux publications et à la communication.

Ouverts aux financiers issus de l’administration centrale, des établissements publics et des collectivités territoriales, ce prix est appelé à récompenser des compétences dans le cadre d’un projet financier ou organisationnel. Une liste non exhaustive qui concerne aussi bien la modernisation des processus et des organisations de la fonction financière en environnement public que la mise en place d’informations financières ouvertes (open-data, publicité budgétaire, …), l’accompagnement dans l’amélioration de la performance publique, ou encore une finance publique responsable et verte.

Sur les 3000 membres de la DFCG, 10 % sont issus du secteur public et l’association juge nécessaire « de redonner sa juste place au service public » en mettant un coup de projecteur sur la fonction financière dans la fonction publique. « Le directeur financier se rapproche du dirigeant, il n’est pas juste là pour une optimisation des coûts, estiment Céline Galet et Charles Bonati. Le directeur financier « doit aussi être un communiquant, travailler en mode projet et regarder vers l’avenir. »

Le budget vert des Alpes-Maritimes primé

Le conseil départemental des Alpes -Maritimes (4605 agents dont 65 à la direction financière, budget primitif 2022 : 1599Md€) est le premier à inscrire son nom sur le nouveau trophée. Le nom du lauréat a été révélé lors des 18ème Assises nationales des services publics à la Cour des comptes. Diane Girard, directeur des finances et de la commande publique a ainsi été récompensée pour son élaboration d’un budget vert. Nouvel outil déployé par le département, « il permet pour la première fois d’analyser l’impact environnemental des dépenses du budget », a-t-elle expliqué.

« L’impact environnemental des dépenses est analysé au travers de six axes environnementaux, inspirés de la taxonomie européenne des activités » : l’adaptation et la lutte contre le changement climatique ; l’utilisation durable et la protection des ressources ; la transition vers une économie circulaire ; la prévention et le contrôle de la pollution de l’eau ; de l’air et des sols ; la préservation de la diversité et la gestion durables des espaces naturels, agricoles et forestiers. Globalement mixte, défavorable, neutre ou favorable, chaque ligne de dépense donne lieu à une qualification.