Collectivités : quels outils pour accompagner la numérisation de l’éducation ?

Publié le 30/06/2022 • Par Kevin Haring • dans : Contenu partenaire

Le numérique dans l'éducation permet de diversifier les méthodes d'apprentissage, grâce à des solutions comme les manuels numériques, les tableaux interactifs, ainsi que de nombreux logiciels. Autant d'outils que les collectivités peuvent proposer à leurs établissements scolaires. Tour d'horizon.

Comment mettre le digital au service des élèves et professeurs

Le numérique prend une place de plus en plus importante dans l’éducation. Mais que peut-il apporter concrètement aux élèves, étudiants, et enseignants ?

L’un des principaux avantages du numérique dans l’enseignement est l’interaction. Les tableaux noirs sont progressivement remplacés par des écrans et tableaux interactifs. Lenovo dispose à cet effet d’une gamme d’écrans tactiles en haute résolution, avec tout le matériel nécessaire : ordinateurs, mais aussi barres d’outils ou caméras.

Le numérique s’adapte aux différentes façons de travailler en classe : pour les travaux interactifs en groupes, des PC comme ceux de la gamme ThinkCentre sont particulièrement adaptés. Des systèmes de « classes mobiles » combinent tablettes ou PC avec des systèmes de connexion, pour transformer rapidement une classe classique en salle informatique. Des technologies plus immersives, comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle peuvent aussi être utilisées.

En plus du matériel à destination des établissements scolaires, les élèves peuvent disposer de tablettes ou PC individuels. Ceux-ci permettent de regrouper tous leurs manuels sur un seul support, mais aussi d’accéder à un contenu mis à jour et enrichi en permanence, complété par des liens vers des ressources externes ou des applications. Lenovo propose des gammes de tablettes et de PC adaptés. La navigation fluide est combinée à l’ouverture du système, nécessaire à l’installation du contenu sollicité par les enseignants. Bien sûr, la sécurité est adaptée à la protection des élèves et de leurs données. La robustesse est également garantie, pour résister au transport quotidien et aux chutes.

Vers des classes hybrides

« À l’avenir, les classes devraient devenir plus hybrides, mêlant le présentiel, les échanges avec des intervenants extérieurs, et les cours à distance » affirme Denis Gerardot, responsable du marché éducation Lenovo France.

Lenovo accompagne les collectivités dans la mise en place de solutions digitales complètes au service de l’éducation. Par exemple, la gamme ThinkSmart de Lenovo : ce sont des solutions clé en main et intuitives, permettant aux enseignants de se connecter et de communiquer par visioconférence. En complément, le logiciel de gestion de classe LanSchool leur offre un meilleur contrôle sur ce que font les élèves, afin d’améliorer leur accompagnement et leur implication, en classe comme à distance.

Pour les collectivités, le renouvellement des manuels scolaires est une occasion de faire un pas de plus dans la transition digitale. En 2019, la région Sud a souhaité proposer des manuels numériques à ses lycées. Dès la première année, 85 % des établissements ont pris part au projet : Lenovo et ses partenaires ont fourni 70 000 tablettes prêtes à l’emploi. L’opération a permis de réduire la fracture numérique entre lycéens, en particulier face aux cours à distance lors des confinements. Aujourd’hui, près de 100 % des établissements de la région ont choisi le manuel numérique (Télécharger notre livre blanc).

En plus de fournir le matériel aux collectivités, Lenovo assure un accompagnement tout au long des projets de digitalisation. L’entreprise les aide à définir leurs besoins, forme les enseignants, et propose une assistance au déploiement. Elle s’entoure également de nombreux partenaires, notamment pour les logiciels, l’installation des contenus souhaités, ou encore la maintenance des terminaux. Lenovo veut ainsi accompagner le futur de l’éducation, en s’adaptant au plus près aux choix pédagogiques des enseignants.

Microsoft équipe les PC et tablettes Lenovo Dans le cadre de ses offres liées à l’éducation numérique, Lenovo s’est allié à Microsoft, engagé dans ce domaine. Les outils de Lenovo peuvent donc embarquer les solutions de Microsoft, comme le système d’exploitation Windows 11. Celui-ci se caractérise par son interface intuitive, qui facilite la prise en main des outils numériques par les étudiants comme par les professeurs. La gestion du parc informatique est, elle aussi, simplifiée. Windows 11 SE, version basée en Cloud, est spécifiquement conçue pour l’éducation. En plus d’une simplicité renforcée, elle intègre des applications pour l’enseignement, comme Teams. Outre ses fonctions collaboratives, le logiciel propose une calculatrice graphique, une interface d’accès aux notes ou aux devoirs, ou encore des outils pour suivre les progrès des élèves, ou leur apporter une aide contextuelle. L’association des produits Lenovo et des offres de Microsoft apporte donc une solution complète aux besoins des collectivités en termes d’éducation.

Lenovo, leader mondial de l’informatique propose des solutions et des offres innovantes, simples et rapides à mettre en œuvre en s’appuyant sur un réseau de partenaires, présents dans toute la France. Téléchargez notre nouvelle brochure

Pour en savoir plus, contactez Lenovo France Education au 01 55 70 38 18 ou sur l’adresse edu_france@lenovo.com

Contenu proposé par Lenovo