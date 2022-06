Financement du logement social : les offices tirent (encore) la sonnette d’alarme

Logement social

Publié le 28/06/2022 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Les Offices Publics de l'Habitat constatent un désengagement « massif » de l’État : les aides publiques aux bailleurs sociaux ont baissé de 23 % depuis 2014, hors APL. Sans surprise, ils demandent la suppression de la « réduction du loyer de solidarité » et le retour des aides à la pierre,

« Récemment, on m’a dit : alors, vous voyez, vous l’avez digérée la réduction du loyer de solidarité. C’est vrai, on l’a digérée et on est toujours là, constate, incisif, Marcel Rogemont, président de la fédération des Offices Public de l’Habitat (OPH). Sauf qu’avant 2017, on construisait 120 000 logements par an et que maintenant on est à 94 000. Si l’État veut prendre encore 2 milliards, il y aura encore 20 % d’investissement en moins. C’est pas compliqué. »

Réunis pour leur centième congrès, les OPH demandent, dans leur résolution, la suppression pure et simple du dispositif de réduction du loyer de solidarité (RLS). Instauré pour baisser l’Aide Personnalisée au Logement (APL) de 5 €, ce dispositif a pris la forme d’une remise de ...

