Toujours plus de communes sous-dotées en médecins généralistes

En 2019, près de 41% des communes sont sous-dotées en médecins généralistes d’après les données de la DREES . Cette pénurie de praticiens s’est relativement accélérée depuis 2015, puisqu’elle a presque doublé.

Une commune est considérée sous-dotée en médecins généralistes quand son indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) est inférieur ou égal à 2,5 consultations annuelles. Construit par la DREES, il estime le nombre de visites d’un médecin généraliste accessibles en une année aux habitants d’une commune. L’indicateur est calculé grâce à plusieurs données dont la densité de population, la distance séparant le praticien et le patient, le nombre de médecins sur le territoire et le taux de fréquentation de leur cabinet observé dans les bases de l’assurance-maladie.

« On perd 700 à 800 médecins généralistes par an », fustigeait le Dr Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, lors d’une conférence de presse en avril dernier. Face à ces temps de pénuries médicales, nombre de municipalités se retrouvent en manque de généralistes depuis 2015. En effet, si à l’époque 8 373 communes étaient dans ce cas de figure, son total culmine à 14 274 en 2019, soit une augmentation de 70,5%.

Cette disparité risque d’empirer dans les prochaines années, car « les effectifs de médecins libéraux diminueront de 30 % d’ici à 2027 », projette une récente étude sur la question,« créant des poches de sous-densité relativement nombreuses sur le territoire français métropolitain ».

Les déserts médicaux doivent être pris au sérieux par les autorités. Premier maillon de la chaîne médicale, ce praticien oriente ensuite le patient vers des spécialistes, alors la sous-dotation de généralistes peut perturber le parcours de soin d’une personne. Ainsi, le président du syndicat MG France ajoute vouloir « co-construire un plan d’urgence pour l’accès aux soins du territoire », alors même qu’il publiait en mars 2022 un guide à l’usage des élus locaux qui recherchent désespérément un médecin à destination des candidats à la présidentielle.

Des indicateurs sur la santé et le social

