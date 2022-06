« La mutualisation est une solution pour faire face à la saturation des cimetières »

Funéraire

Publié le 28/06/2022 • Par Sarah Boucault • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Dans un entretien à la Gazette, le consultant et formateur Patrick Loizeau passe en revue les différents leviers qui s'offrent aux maires pour désengorger les cimetières.

Patrick Loizeau a été conservateur de cimetière pendant 34 ans et gérant des Pompes funèbres intercommunales de La Rochelle. Aujourd’hui, il est consultant en gestion et aménagement de cimetières, et formateur en législation funéraire pour l’AMF (Association des maires de France) et le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), au nom de la société Polyvalences.

Pour quelles raisons les cimetières sont-ils confrontés à un manque de place ?

Aujourd’hui, dans certains cimetières, il y a plus de tombes que d’habitants dans la commune. Tous les cimetières ne sont pas tous saturés, mais la problématique du foncier existant s’impose. Dans l’histoire, l’exhumation n’est pas en conformité avec la religion, donc on a privilégié les nouveaux espaces ou les extensions, surtout en ...

