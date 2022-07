[Fiche finance] GESTION BUDGÉTAIRE

La budgétisation sensible au genre

Publié le 04/07/2022

La budgétisation sensible au genre est une méthode de budgétisation analytique permettant d'étudier les conséquences directes et indirectes des dépenses et recettes publiques sur les situations respectives des femmes et des hommes. Dans ce cadre, les budgets des politiques publiques et leur répartition sont évalués pour déterminer s'ils sont facteurs d'accroissement ou de réduction des inégalités de genre. Mise en œuvre de manière pionnière en Australie depuis 1984, cette budgétisation se déploie progressivement dans les administrations locales.

r Gwendoline Houette et Quentin Maleine élèves administrateurs territoriaux