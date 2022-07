[Fiche finance] FISCALITÉ et concours de l’État

Comprendre la TICPE : caractéristiques, objectifs et enjeux

Publié le 11/07/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

J. Borruel - stock.adobe.com

En France, la fiscalité de l'électricité, des produits gaziers et pétroliers est encadrée par le droit européen, en particulier par les directives du 27 octobre 2003 et du 19 décembre 2019. L'accise sur les énergies est prévue aux articles L.312-1 et suivants du nouveau code des impositions sur les biens et services, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 dans le cadre de la recodification, et est due uniquement pour les usages en tant que carburant et combustible ainsi que sur l'électricité.

