L’agriculture urbaine pour préserver la biodiversité

Fiche pratique Environnement - Risques

Les citadins représentant environ 75 % de la population française, il est devenu primordial de s'attaquer aux problématiques de l'alimentation, de la détérioration de notre cadre de vie, du dérèglement climatique et de la disparition accélérée de la biodiversité. L'agriculture urbaine se développe car les consommateurs recherchent des produits locaux voire bios. Sa contribution à la sécurité alimentaire, à la création de liens sociaux et à la lutte contre le changement climatique est indéniable, ainsi que ses impacts économiques et environnementaux. Cette fiche analyse les caractéristiques et le financement, puis les atouts de ce type de culture qui, tout en verdissant la ville, améliore notre qualité de vie.

Végétalisation