[Interview] médiation relationelle

« Il faut promouvoir la médiation rationnelle dans la territoriale »

Publié le 28/06/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Christine Chavenon

L’École professionnelle de la médiation et de la négociation vient de publier un livre blanc pour promouvoir la médiation « rationnelle » dans la fonction publique territoriale afin d’apaiser les tensions relationnelles et résoudre les conflits. Médiateure professionnelle au conseil départemental du Puy-de-Dôme et coautrice de ce document, Christine Chavenon revient sur la valeur ajoutée de la médiation.

