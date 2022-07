A la Grande-Motte, les missions estivales de la police municipale

Sécurité

L’été, la Grande-Motte et ses 9000 habitants à l’année accueillent jusqu’à 120 000 touristes. Dès les beaux jours, les policiers municipaux de cette station balnéaire de l’Hérault se préparent à l’arrivée des estivants.





« La Grande-Motte, c’est 9000 habitants l’hiver, jusqu’à 120 000 l’été et un million de visiteurs par an », souligne d’emblée Gilles Constanti, directeur adjoint de la police municipale, de la sécurité et de la prévention de la Grande Motte (Hérault).

Dès les vacances de Pâques, cette station très prisée de la côte méditerranéenne augmente donc ses effectifs pour faire face à l’afflux de population. « En plus de nos 28 policiers à l’année, nous recrutons 33 assistants temporaires de police municipale (ATPM), précise Gilles Constanti. Nous travaillons en partenariat avec les 11 maîtres-nageurs sauveteurs qui dépendent de notre direction, les 9 CRS-MNS qui arment les postes de secours et la quarantaine de gendarmes mobilisés l’été. On a donc un maillage et une très forte présence sur le ...

