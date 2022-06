« Le partage du diagnostic nous permet de corriger notre trajectoire »

Publié le 27/06/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans :

Saint-Jouvent, dans la Haute-Vienne, s'est doté de la solution Open Data Gazette à la fois pour mettre en avant son territoire, mais aussi pour enrichir le savoir des élus et agents sur leur territoire. La maire de la commune, Jany-Claude Solis, explique comment Open Data Gazette l'aide au quotidien.

La commune de Saint-Jouvent va mettre en ligne sa plateforme d’attractivité. Comment envisagez-vous les complémentarités avec le site internet de la commune ?

Le site intranet correspond davantage à une information « passive » : on reçoit une information ciblée par rapport à une recherche précise. La plateforme d’attractivité, outre la transparence des informations, incite à la curiosité et à la découverte de son territoire ; elle permet davantage un échange avec les habitants qui peuvent redécouvrir autrement leur commune, avec les entreprises qui peuvent modifier leur vision de notre commune ou avec les extérieurs qui peuvent être attirés par cette démarche.

La plateforme d’attractivité permet un diagnostic partagé des forces et faiblesses de votre commune et ouvre la possibilité d’ateliers de réflexion écocitoyens. Elle fédère les acteurs qui souhaitent voir leur territoire progresser dans son offre. Le marketing territorial ne triche pas car on visualise les atouts comme les faiblesses mais cela permet alors d’agir pour corriger ces faiblesses à plus ou moins long terme.

Par-delà cette plateforme dédiée au grand public, vous accédez aussi à l’Observatoire territorial dédié aux utilisateurs internes. Quels seront les utilisateurs de ce service au sein de votre collectivité ?

En priorité les élus, car dans une commune de la taille de la nôtre, les projets sont d’abord menés par les élus. Mais également les agents qui souhaitent s’impliquer dans leur domaine notamment en s’inspirant des bonnes pratiques. L’accès à une information transparente permet de rassembler les acteurs d’un même service pour proposer des améliorations de fonctionnement et donc de services à la population.

Quels bénéfices attendez-vous de ce service pour le fonctionnement de votre collectivité ? Pour votre commune ? Dans les relations avec votre intercommunalité ?

Le premier bénéfice, c’est la transparence : il n’y a plus de frontière entre ceux qui ont accès à l’information et ceux qui ne peuvent y accéder. Tout le monde a accès à l’information ! Le deuxième bénéfice, c’ est le partage du diagnostic qui nous permet de corriger notre trajectoire, d’avoir des résultats concrets et mesurables. Le troisième bénéfice c’est de pouvoir rassembler les acteurs autour d’une stratégie : l’attractivité d’un territoire ne se décrète pas, elle est le résultat d’actions individuelles nombreuses (élus, associations, commerçants, entreprises, habitants) qui , s’ils partagent un diagnostic peuvent se fédérer autour d’un projet autour des trois étapes : comprendre, agir, évaluer.

Le quatrième bénéfice, c’est l’aspect évolutif permanent : les données sont en permanence mises à jour et nous permettent de visualiser les évolutions. Le dernier bénéfice et non le moindre, c’est le développement de la confiance et la cohésion de groupe : la plateforme d’attractivité permet de travailler en transparence pour affronter collectivement les difficultés.