Pollution industrielle : ces élus qui veulent monter en compétences

Gestion des risques

Les collectivités sont de plus en plus souvent sollicitées par leurs habitants, inquiets des répercussions sur leur santé des rejets de l’usine voisine. Mais l’information est le plus souvent soit inexistante, soit incompréhensible. Partant de ce constat, l’association Amaris a lancé un programme « collectivités et pollutions industrielles » dont elle a publié la présentation le 15 juin dernier.

