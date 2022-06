Peut-on imposer une formalisation précise du fonctionnement des comités d’initiative et de consultation d’arrondissement ?

Démocratie locale

Publié le 27/06/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : L’article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, applicable à Paris, Lyon et Marseille, prévoit la mise en place des comités d’initiative et de consultation d’arrondissement.

Cet article précise que : « Les associations participent à la vie municipale. Dans chaque arrondissement est créé un comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l’arrondissement. Au cours d’une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s’ils le sollicitent, aux débats du conseil d’arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d’activité dans l’arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil d’arrondissement en délibère en leur présence. À cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l’arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre. Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d’arrondissement en liaison avec le comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement met à la disposition du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats. »

Ces dispositions prévoient explicitement la participation, s’ils en font la demande, des représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales, au cours d’une séance par trimestre au moins, aux débats du conseil d’arrondissement. Le conseil détermine préalablement avec le comité d’initiative et de consultation d’arrondissement, au sein duquel sont réunis les représentants d’associations locales, le calendrier des débats, l’ordre du jour, les sujets abordés et tout élément d’information nécessaire.

Ces dispositions laissent une grande marge de manœuvre aux comités d’initiative et de consultation d’arrondissement et aux conseils d’arrondissement, à leur échelon, pour s’entendre sur les modalités de participation des associations à la vie locale.

Il n’est donc pas envisagé de modifier le dispositif législatif pour prévoir des règles imposant une réunion préparatoire ou une certaine périodicité des séances du conseil d’arrondissement dédiées.