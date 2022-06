2022, année noire du recrutement des enseignants

Education

Publié le 27/06/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Les concours d’enseignants des premier et second degrés affichent des résultats calamiteux qui ne permettent pas, dans de nombreux territoires ou matières enseignées, de pourvoir tous les postes. Une crise sans précédent qui annonce de grandes difficultés à la rentrée de septembre.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La crise du recrutement dans l’enseignement atteint des sommets en 2022. Dans le premier degré, les résultats d’admission au concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE) montrent la forte désaffection pour le métier d’enseignant.

Dans l’académie de Créteil, pour 1079 postes offerts au concours 2022, 521 personnes seulement sont admissibles, et 419 sont admises. Dans l’académie de Versailles, sur 1430 postes offerts, on compte 484 admissibles et 424 admis, soit moins d’un tiers des postes pourvus ! Paris, quant à elle, compte 157 admis pour 219 postes mis au concours, soit 62 postes sans titulaire.

A la rentrée 2022, ce sont donc 1 728 postes qui vont faire défaut en Ile-de-France, dans des territoires qui cumulent les difficultés sociales. Les syndicats tirent la sonnette ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite