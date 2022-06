Salaires : le dégel du point d’indice suffira-t-il à absorber le choc de l’inflation ?

Salaires

Publié le 27/06/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Promis pendant la campagne, le dégel du point d'indice doit être annoncé le 28 juin, alors que l'inflation s'envole. Attendue depuis 2017 par les trois versants de la fonction publique, cette hausse de salaire sera-t-elle suffisante pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires ? Analyse des effets des revalorisations passées.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Il aura fallu attendre un quinquennat avant que cette annonce ne soit faite ! Mardi 28 juin, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a prévu de rencontrer les syndicats et représentants des employeurs de la fonction publique à l’occasion d’une conférence salariale. Les discussions devraient porter sur le bilan des mesures salariales, l’attractivité des métiers de la fonction publique et le dégel du point d’indice, promis par Emmanuel Macron au début de sa campagne électorale. Une décision qui devrait concerner près de 5,7 millions de fonctionnaires.

« Nous n’avons jamais connu une inflation aussi forte depuis 1991 », avait justifié l’ex-ministre Amélie de Montchalin le 13 mars, alors ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier