Fichier de fourrière unique : quel bilan un an après la généralisation ?

Sécurité routière

Publié le 27/06/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

Expérimenté depuis novembre 2020, généralisé en avril 2021, le système d'information national des fourrières en automobiles, commun aux policiers municipaux et à la police et la gendarmerie nationale, semble simplifier au quotidien le travail des policiers municipaux.

Un peu plus d’un an après sa généralisation à l’ensemble du territoire français, le ministère de l’Intérieur dresse pour la Gazette des communes un premier bilan très positif du système d’information national des fourrières automobiles (SI Fourrières), commun aux policiers municipaux, à la police et la gendarmerie nationale.

« Ce système a contribué à la modernisation des procédures de mise en fourrière et à l’allègement de la charge de travail des autorités de fourrière (État ou collectivités territoriales), des forces de sécurité intérieure et des agents de police municipale », se félicite la délégation à la Sécurité routière.

Des durées de garde en fourrière réduites

Expérimenté dès novembre 2020 dans dix départements (Nord, Pas-de-Calais, Finistère, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne ...