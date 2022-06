La journée olympique, un dopant pour les pratiques sportives

Paris 2024

Publié le 24/06/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Les collectivités sont nombreuses à participer, voire à organiser elles-mêmes, des événements autour de la journée internationale olympique et paralympique. Une occasion unique de booster l’envie de la population de faire du sport.

Certaines ont commencé le 22 juin, d’autres attendent le 30, voire prévoient des événements sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines : les collectivités locales sont nombreuses à s’être emparées de la journée internationale olympique et paralympique, officiellement prévue le 23 juin. Avec son label Terre de jeux, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) soutient une cinquantaine de ces villes, communautés de communes ou départements. Décathlon, partenaire de Paris 2024, a noué un partenariat, pour l’occasion, avec plus de 20 autres communes.

De son côté, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avec Plaine Commune et la ville de Saint-Denis, est aux côtés du ministère des sports et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour ...