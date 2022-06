Contre la sédentarité, les villes activent le design

Aménagement

Publié le 24/06/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu expert acteurs du sport, France

A l’occasion de la première rencontre nationale sur le design actif, l’Agence nationale de la cohésion des territoires et Terre de jeux 2024, lancent, avec la Cité du design de Saint-Etienne, un plan d’accompagnement de cent territoires engagés dans un projet Action cœur de ville. Objectif : les aider à imaginer des aménagements et équipements de l’espace public incitant les habitants à marcher, pédaler, sauter….

Face aux risques sanitaires liés à l’augmentation de la sédentarité, il y a urgence à utiliser un levier encore peu activé : le design actif, c’est-à-dire la conception d’équipements publics incitant à l’activité physique. Tel était le sens de l’organisation de la 1ère Rencontre nationale sur le sujet, le 22 juin à – et avec – la Cité du design de Saint-Etienne (Loire), par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), Terre de jeux 2024 (le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024) et Saint-Etienne Métropole.

« Le design actif est aussi une réponse aux urgences environnementales, assure Hélène Peskine, architecte et urbaniste en chef de l’Etat, secrétaire permanente du Plan urbanisme construction architecture, parce qu’il va de pair ...