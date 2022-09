Dans quels départements le nombre d’accidents de la route a-t-il diminué ?

Indicateurs

Publié le 12/09/2022

Au niveau national, le nombre d'accidents de la route a diminué ces dernières années. Une baisse inégalement répartie sur tout le territoire. Certains départements tirent leur épingle du jeu. (2/2)

Dans un contexte de baisse généralisée au niveau national, le Territoire de Belfort a réduit par quatre le nombre d’accidents rapporté à sa population selon les données du ministère de l’Intérieur entre 2011 et 2019(1). Passant de 2,11 accidents pour 1000 habitants en 2011, à 0,58 neuf ans plus tard, ce département du Grand-Est est celui recensant la plus grande baisse de l’Hexagone.

Tout comme le Territoire de Belfort, 72 autres départements ont réussi à réduire leur nombre d’accidentés. Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes diminuent respectivement leurs accidents de 1,40, passant de 2,01 en 2011, à 0,61 en 2019, et de 1,10, passant de 2,11, à 1,01 accident pour 1000 habitants.

Afin de réduire les comportements à risque, les incivilités, et promouvoir une conduite respectueuse et citoyenne, les Bouches-du-Rhône misent avant tout sur l’éducation des conducteurs de demain avec le programme « Transport et citoyenneté ». Chaque année, le conseil départemental consacre sept millions d’euros pour intervenir dans les collèges.

En plus de l’éducation, l’état des routes est aussi important pour réduire les catastrophes. « Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d’une collectivité au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou d’une carence de l’autorité de police », rappelle le ministère de l’Intérieur en réponse à une question sénatoriale en 2013. L’entretien et l’aménagement de ces infrastructures de transport permettent d’apporter une meilleure protection de l’usager.

