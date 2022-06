Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 18 au 24 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Retour à la nature – Comment inscrire la nature dans les stratégies d’aménagement de la ville, tel est l’objectif du guide « Faire de la nature un pilier de la ville de demain », présenté par le Cerema sur son site Internet. Après avoir rappelé les services écosystémiques qu’apporte la nature, le document souligne que, si les collectivités locales ont bien conscience de ces enjeux, le passage à la phase opérationnelle « s’avère plus compliqué ». Il présente donc divers leviers d’action qui doivent permettre de dépasser le caractère superficiel des actions parfois menées. Pour réussir une massification des opérations, il faut donc inscrire la place de la nature dans les documents d’urbanisme, sensibiliser la population ou, encore, montrer que les bénéfices attendus sont supérieurs aux éventuelles nuisances [lire aussi notre article].

Vieilles pierres – Le dernier rapport de la Cour des comptes, publié cette semaine, pointe l’état préoccupant des monuments de France. Comme l’explique Le Monde, 2 milliards d’euros ont été dépensés l’an dernier en faveur du patrimoine, dont plus de 600 millions à destination des collectivités locales (environ 310 millions pour les communes, plus de 240 millions pour les départements et 110 pour les régions). Or, le document dénonce « une dépense globale mal appréhendée » et des politiques locales qui manquent de cohérence en raison, notamment, d’un défaut de maîtrise d’ouvrage. Il faudrait, selon la cour, une meilleure approche de la question qui intégrerait les bureaux de conseils, collectivités et acteurs locaux.

Quand on arrive en ville – Selon un document de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 98% des communes classées Petites villes de demain ont signé leur convention d’adhésion. Et 23% des financements ont été engagés pour assurer ce programme destiné à améliorer les conditions des habitants des petites communes. A noter également que 88% des chefs de projets recrutés localement ont des formations en urbanisme et aménagement, d’autant que l’objectif premier de ce programme est d’apporter un soutien en ingénierie à des collectivités qui manquent de ressources en interne. Parmi les principaux chantiers à engager figurent l’habitat et le logement et la requalification de l’espace public.

Les deux-roues de l’infortune – Après des communes de taille plus modeste (Charenton, Vincennes), Paris se lance dans le stationnement payant pour les deux-roues motorisés. Comme l’explique 20 Minutes, cette mesure est attendue pour le 1er septembre et les tarifs appliqués seront la moitié de ceux pratiqués pour les automobilistes. Cette décision a, selon la mairie, pour but de diminuer les émissions d’azote, les nuisances sonores et de libérer de l’espace public. Plus de 10 millions d’euros de recette sont attendus par la mairie de Paris qui se heurte aux associations de motards qui, elles, dénoncent, « une mesure injuste ».

Demies mesures – 14 sur 142. C’est, selon le rapport annuel du Sénat sur l’application des lois cité par Reporterre, le nombre de mesures prises sur l’ensemble des dispositions de la loi Climat et Résilience de juillet 2021. C’est ainsi que les mesures concernant l’objectif d’artificialisation nette des sols ou l’obligation d’instaurer une zone à faible émissions dans toutes les grandes agglomérations attendent toujours. Selon le gouvernement, un embouteillage administratif serait à l’origine de ces retards [lire aussi notre article].

Plein gaz – L’appel à manifestation d’intérêt de GRTgaz dédié à la pyrogazéification pour injection a retenu 49 projets un peu partout en France. Carte à l’appui, le site Construction Cayola présente ces 49 projets de production de gaz renouvelables et bas carbone qui, une fois réalisés, pourront assurer une capacité de production évaluée à 4,1 TWh/an. Environ 1,3 million de tonnes de déchets pourront être revalorisés et transformés en gaz.

Du vent dans les rames – Le site Sortir à Paris présente une expérimentation qui a été menée mi-juin à la station de métro Miromesnil à Paris : des pales d’éoliennes remplaçant les tourniquets habituels ont permis de produire, pendant deux jours, de l’énergie verte. But de l’opération : sensibiliser les voyageurs aux énergies renouvelables et aux petits gestes du quotidien.

Et aussi…

Une application mobile détecte les déchets marins flottants [Environnement magazine] ;

Engagée dans une démarche de transformation de la ville, la mairie de Strasbourg a présenté sa vision des changements et des aménagements à venir en anticipant les usages futurs [Actu.fr] ;

Alors que, comme le signale France Info, les récentes intempéries vont coûter très cher aux habitants et aux collectivités, rappelons que le Cerema a publié une étude sur le coût de l’inaction [lire notre article].