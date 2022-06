Effectifs, profils, mobilités inter-versants : la photographie de l’emploi public

Statistiques

Publié le 24/06/2022 • Par La Rédaction • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

D’après les premières estimations de l’évolution de l’emploi trimestrielle de l’Insee, l’emploi dans la fonction publique enregistre une hausse de 19 800 emplois en 2021 (soit +0,3 %). Mais quelle était la situation en 2020, en pleine crise sanitaire ? La DGAFP vient de publier une analyse détaillée.

Au 31 décembre 2020, 5,66 millions d’agents travaillaient au sein de la fonction publique en France (hors Mayotte), soit 50 100 de plus que fin 2019 (+0,9 % sur un an). A ces agents publics s’ajoutent 35 500 contrats aidés, en nette baisse par rapport à 2019. C’est ce que révèle la DGFAP, dans son « Point Stat » n°37 paru le 23 juin.



Dans la fonction publique territoriale, l’emploi a diminué de 0,2 %. Néanmoins, il a augmenté dans les régions et légèrement dans les organismes intercommunaux « mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes et dans les régions », fait remarquer le document. Au global, la FPT employait ainsi 34 % des agents publics (1,93 million). Hors contrats aidés, en 2020, le nombre d’agents territoriaux est quasi stable (- 0,2 % soit – 4 100 agents) et ce malgré le recrutement, au sein du même versant, de 4 500 anciens bénéficiaires de contrats aidés sous le statut de contractuel.

Plus précisément, dans le contexte de la crise sanitaire, les effectifs des organismes communaux ont baissé à nouveau (-0,6 %) après une hausse en 2019. Par ailleurs, les effectifs ont reculé de 0,3 % dans les organismes départementaux. Ils ont continué de progresser dans les régions (+2,1 %), à un rythme similaire à celui observé depuis 2011.

L’emploi a continué d’augmenter dans les organismes intercommunaux (+ 0,3 %) mais à un rythme nettement inférieur à celui observé depuis 2011. Ils réunissent désormais 18 % des agents du versant contre 14 % en 2011. « La hausse de l’emploi dans ces établissements est notamment liée à des transferts d’agents au sein du bloc communal : 5 800 agents y travaillent en 2020 alors qu’ils travaillaient fin 2019 dans des communes », peut-on lire. Au total, les effectifs d’agents publics du secteur communal, qui regroupe communes, établissements communaux, intercommunaux et les autres établissements locaux, ont reculé de 0,3 %.



En 2020, 54 % des agents publics détenaient un diplôme du supérieur contre 41 % dans le secteur privé. Par rapport au secteur privé, c’est dans la FPE (75 %) et dans la FPH (52 %) que la part des diplômés du supérieur est la plus importante, tandis qu’elle est la plus faible dans la FPT (31 %).

Augmentation du nombre de contractuels

Fin 2020, comme depuis 2016, la fonction publique a enregistré une augmentation de la part des contractuels, qui atteint 21 % (+1 point par rapport à fin 2019), et une baisse de 1 point de la part des fonctionnaires, qui s’établit à 67 % (figure 7). Par rapport à fin 2019, le nombre de contractuels dans l’ensemble de la fonction publique a augmenté de 71 900 agents, soit + 6,4 %.

La DGAFP décrit : « Par rapport aux années précédentes, cette hausse n’est plus principalement imputable au passage de contrats aidés en contractuels de droit public : ils ne représentent que 14 100 recrutements entre 2019 et 2020 (contre 24 500 entre 2018 et 2019). Par versant, la hausse est plus marquée dans la FPH (+9,6 %) que dans la FPE (+ 7,7 %) et dans la FPT (+ 3,0 %). »

Entrées/sorties et mobilités inter-versants

Dans la FPT, la part des agents de catégorie A se stabilise à 13 % en 2020, après une augmentation de 3 points entre fin 2018 et fin 2019. La part des agents de catégorie C, qui représentent les trois quarts des agents, continue de diminuer lentement, en baisse de 2 points depuis 2011, passant ainsi de 77 % à 75 %.

Toujours dans la territoriale, le nombre d’entrants a diminué (- 5,6 %) alors que le nombre de sortants a augmenté (+5,6 %). La baisse du nombre de passages de contrats aidés à contractuels (4 500, après 5 800 en 2019), comptés comme des entrées dans la fonction publique, n’explique qu’une partie de la baisse totale des entrées (-9 700). Ainsi, en 2020, la FPT comptabilise 164 800 entrants. Le taux d’entrée est de 8,5 % et baisse de 0,5 point par rapport à 2019. Le nombre d’entrants diminue pour tous les statuts. Le nombre de fonctionnaires entrant baisse particulièrement (10,5 % après – 4,0 % entre 2018 et 2019) et l’augmentation du nombre de sortants concerne tous les statuts. Ainsi, le taux de rotation des agents territoriaux est stable par rapport à 2019 (8,6 %).

Autre enseignement : entre fin 2019 et fin 2020, 24 100 agents ont changé de versant. Le solde de ces mouvements inter-versants est positif pour la FPE (9 100 entrées pour 7 400 sorties) et négatif pour les deux autres versants : – 400 pour la FPT et – 1 400 pour la FPH.

A l’échelle des versants, ces mouvements ne représentent qu’une petite partie des entrées et des sorties. Ainsi, ils ne représentent que 5 % des entrées dans les trois versants, 5 % des sorties de la FPE et de la FPT et 7 % des sorties de la FPH. Cette plus grande part des mouvements inter-versants dans les sorties de la FPH s’explique essentiellement par des passages vers la FPE et la FPT de personnels soignants et médicaux. « L’essentiel de l’évolution de l’emploi entre 2019 et 2020 dans chacun des trois versants s’explique donc par les entrées et les sorties de la fonction publique. »