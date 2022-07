Dans quels départements la sécurité routière s’est aggravée ?

Indicateurs

Dans un contexte de baisse généralisée, 21 départements ont cependant vu le nombre d'accidents sur leurs routes augmenter entre 2011 et 2019. (1/2)

En matière de sécurité routière, la situation a empirée dans les Hautes-Alpes entre 2011 et 2019(1). Le département a enregistré, sur la période, 1,27 accidents de la route supplémentaires pour 1000 habitants, se plaçant ainsi sur la plus haute marche du podium.

Après les Hautes-Alpes, c’est dans le département de l’Aube que le nombre d’accidents a augmenté le plus, avec 0,64 d’accidents pour 1000 habitants. Vient ensuite les Alpes-de-Haute-Provence, avec une hausse de 0,54 et la Saône-et-Loire avec 0,47 accidents routiers supplémentaires.

En tout, sur la période, le nombre d’accidents de la route a augmenté dans 21 départements(2).

Parmi les mesures mises en œuvre, au-delà de la réduction de la vitesse maximale à 80 km/h sur les routes départementales en juillet 2018, la Sécurité routière innove en matière de communication… Dernièrement, six journalistes et animateurs de TF1 et M6 ont sensibilisé au savoir « vivre ensemble » et au partage de la route en vélos, trottinettes ou encore à moto.

Si les campagnes nationales touchent un plus grand public, la préfecture des Hautes-Alpes a décidé de prendre le problème à l’échelle locale, notamment en signant un partenariat avec le Gap Hockey Club et son équipe des Rapaces. Cet accord permet de diffuser vingt spots thématiques par match, et d’installer un stand de sensibilisation à l’entrée de la patinoire.

