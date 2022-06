Politique de la ville : les données éclairent les besoins des habitants

Politique de la ville

Publié le 23/06/2022 • Par Mathilde Elie • dans : France

Le centre de ressources politique de la ville Résovilles a dressé le bilan de ses trois années d’expérimentation « Data et quartiers ». Quelles difficultés ont été rencontrées, quels enseignements en tirer, et quelle suite donner à ce projet ?

Trois ans après le début de l’expérimentation « Data et quartiers » menée par Résovilles, le centre de ressources politique de la ville pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, c’est le temps du bilan. Lors d’un webinaire organisé mardi 21 juin, les différentes parties prenantes sont revenues sur le travail effectué et en ont tiré plusieurs enseignements.

Pour rappel, le programme « Data et quartiers » a été lancé en 2019 pour amener de nouveaux outils de mesure et de compréhensions aux acteurs de la politique de la ville. Trois thématiques ont été choisies pour l’expérimentation : l’emploi, la mobilité et la santé. Les données, récupérées auprès de plusieurs acteurs publics et privés (antennes locales de Pôle Emploi, Randstad, l’Agence régionale de santé de Bretagne, Harmonie ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier