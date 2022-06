Technicien de laboratoire : du dépistage à la qualité des eaux, des analyses stratégiques

Métiers

Publié le 30/06/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu Emploi, France, Métier et carrière santé social, Toute l'actu RH

Passés il y a peu en catégorie A, les techniciens paramédicaux de laboratoire ont vu leur métier valorisé en raison de leur importante contribution à la réalisation des tests Covid.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : t echnicien paramédical de laboratoire.

Catégorie : A (décret n° 022-625 du 22 avril 2022).

Formation requise : BTS ou DUT en analyses biologiques

Les efforts fournis lors de chaque vague dʼépidémie de ­Covid-19 n’auront pas été vains. Aux côtés des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens, les techniciens paramédicaux de laboratoire médical sont intégrés dans la catégorie A, selon le décret n° 2022-625 du 22 avril 2022.

Une reconnaissance très attendue en raison de leur importante contribution à la réalisation des tests ­Covid au sein des laboratoires départementaux dʼanalyses (LDA) publics qui les emploient. « Cʼest un vrai bonus pour eux, une valorisation de leurs ­compétences, de leur travail, qui ­comporte des risques, et de leurs responsabilités », salue ­Isabelle ­Martel, directrice du LDA des Bouches-du-Rhône (80 agents).

En phase avec la société

Mais la reconnaissance est restreinte à une petite partie des effectifs de techniciens territoriaux de laboratoire. Seuls ceux qui travaillent spécifiquement en biologie médicale sont concernés, alors que, en réalité, selon ­Aurèle ­Valognes, ­directrice du LDA de la ­Mayenne (50 agents) et présidente de lʼAssociation française des directeurs et cadres de laboratoires vétérinaires publics dʼanalyses, « la mobilisation de tous les agents, quelle que soit leur catégorie, a été nécessaire pour les analyses de tests ­Covid par RT-PCR, tout en continuant à assurer les autres activités ».

Biologie vétérinaire, ­sécurité alimentaire, qualité des eaux, phytopathologie… la palette des domaines étudiés est étendue dans ces établissements qui, pour certains, se sont réunis au sein de groupements dʼintérêt public. Dʼaprès ­Isabelle ­Martel, le LDA des Bouches-du-­Rhône, qu’elle dirige, est « le seul à faire, en plus de ce large panel dʼactivités, de la biologie médicale, en ­particulier pour la protection maternelle et infantile, ou le dépistage des maladies sexuellement transmissibles et de la tuberculose ».

Pour ces raisons, technicien territorial de laboratoire, « cʼest un métier passionnant, en phase avec les aspirations de la société sur les questions de santé, dʼenvironnement et de ­sécurité alimentaire », estime ­Eric ­Gueneau, directeur du LDA de la ­Côte-dʼOr (80 agents).

Des évolutions possibles

Yann ­Romera, technicien paramédical, diplômé dʼun BTS en bio-analyses et contrôles, est satisfait dʼexercer un métier devenu « stratégique », « arme sans égale ­contre la crise sanitaire », au sein du LDA des Bouches-du-Rhône. Comme il sʼest orienté vers la micro­biologie alimentaire et des eaux, il traite aussi des échantillons venus des sites de baignade, des collèges, des Ehpad, etc.

Malgré tout, les employeurs territoriaux ­rencontrent des ­difficultés à recruter à cause de la concurrence des ­laboratoires privés et hospitaliers, et des contraintes du service public, assuré 24 h / 24 et 7 j / 7. Mais, dʼaprès Aurèle Valognes, la territoriale offre une grande polyvalence et des possibilités dʼévolution, vers des fonctions de techniciens « milieux et paysages » ou « qualité des rivières ».