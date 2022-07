Les bacheliers ultramarins poursuivent davantage leurs études dans leur département d’origine

Le bac en poche, la quasi-totalité des élèves ultramarins restent étudier sur leur territoire. Davantage que dans les départements de l’Hexagone. C’est la principale conclusion qu’on peut tirer de l’analyse de la part de bachelier poursuivant leurs études dans le même département pour l’année 2020-2021, un chiffre publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Dans les outre-mer(1), plus de deux bacheliers sur trois poursuivent leurs études dans le niveau supérieur au sein même de leur département. En tête, Mayotte avec 95,62 % des bacheliers, suivie de la Réunion avec 80,63 %, la Guyane avec 73,40% et la Guadeloupe avec 73,40 %.

Partir à plusieurs milliers de kilomètres de chez soi, n’est pas si simple pour un étudiant de 18 ans et cela peut peser un réel coût dans leur pouvoir d’achat. Un « choix épineux » pour ces bacheliers, selon une enquête sur le sujet publiée par la chaine la 1ère. Mis en place par l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM), le Passeport-Mobilité Etudes est une aide au voyage sur la demande de l’étudiant entre la collectivité d’outre-mer vers la communauté européenne. Les étudiants bénéficient chaque année d’un billet d’avion aller-retour pour rentrer chez eux, financé à 100 % pour les boursiers, à 50 % pour les non-boursiers.

Au niveau de la Métropole, seulement cinq départements dépassent la barre des 50% de bachelier restant dans le même département pour leurs études supérieures. Parmi eux, la Haute-Corse avec 75,91 % des étudiants originaires du territoire. L’offre estudiantine proposée dans la région des Hauts-de-France plaît à plus d’un étudiant sur deux : dans le Nord, 51,57 % décident de rester dans le département pour poursuivre leurs études. Ils sont un peu plus dans le département voisin du Pas-de-Calais avec 55,39 %.

Des indicateurs sur l’éducation

