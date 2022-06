Le point d’indice augmenté de 3,5%, « un premier pas » selon les syndicats

SALAIRES

Publié le 28/06/2022 • Par Emeline Le Naour Jérémy Fichaux • dans : A la une, A la Une finances, A la Une RH, Actu Emploi, Actu expert santé social, Actu experts finances, France, Toute l'actu finances, Toute l'actu Santé Social

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, a annoncé ce mardi 28 juin une revalorisation du point d'indice de 3,5 % applicable dès le 1er juillet. Montant de l'opération : 7,47 milliards d'euros. Une augmentation qui, selon les syndicats, ne comblerait pas la perte du pouvoir d'achat subie par les 5,6 millions d'agents, en raison de l'inflation.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est enfin acté. L’annonce du montant d’augmentation du point d’indice des fonctionnaires a été annoncé ce mardi 28 juin lors d’une « conférence salariale » en présence des employeurs publics et des organisations syndicales invités par Stanislas Guerini à l’hôtel de Rothelin-Charolais. Le précèdent gouvernement d’Emmanuel Macron, tout d’abord réticent à l’idée d’une telle mesure, jugée à l’époque « trop coûteuse » et qui n’atteindrait pas sa cible, a fini par consentir à une revalorisation alors que l’inflation galopante érode toujours un peu plus le pouvoir d’achat des 5,6 millions d’agents publics.

Le nouveau ministre de la Transformation et de la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers