Changement climatique et pollution de l’air : une méthode pour évaluer le coût de l’inaction

Gestion des risques

Évaluer le coût de l'inaction face au changement climatique et à la pollution de l'air, c'est une obligation pour les PCAET mais cela permet surtout de définir les priorités et les objectifs pour un territoire. Le Cerema vient de publier un rapport présentant une méthodologie et des outils ne nécessitant pas une modélisation trop complexe et s'appuyant sur l’utilisation de données ou d’outils préexistants … Décryptage.

