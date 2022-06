L’attractivité des villes moyennes est de retour, selon le baromètre des notaires

Aménagement du territoire

Publié le 22/06/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le 21 juin le Conseil supérieur du notariat et l'Agence nationale de la cohésion des territoires ont présenté les résultats du 3ème baromètre de l'immobilier des villes moyennes. Il atteste de l'attractivité retrouvée des centres villes d'une majorité de communes incluses dans le programme Action coeur de ville.

« La dynamique de marché vers les villes moyennes se confirme en 2021, mais elle était déjà lancée en 2019, avant la crise sanitaire », résume David Ambrosiano, président du Conseil supérieur du notariat.

Le troisième baromètre de l’immobilier des villes moyennes, réalisé par le Conseil, en partenariat avec l’ ANCT , permet de mesurer les premiers effets du programme Action Coeur de ville (ACV) sur l’immobilier des 234 villes concernées : il s’intéresse aux dynamiques de marché entre centre-ville et périphéries, et permet d’observer d’où viennent les nouveaux habitants, et où vont ceux qui partent.

Premier constat : la hausse du volume des ventes de 17% entre 2018 et 2021, dans les villes centres incluses dans le programme ACV, sur 164 villes. Entre 2020 et 2021, la hausse est de 12% en moyenne, sur 156 villes.

Dans les agglos du programme ACV, la hausse est de 20% entre 2018 et 2021, contre 14,5% au niveau national.

Des prix qui grimpent

Les prix sont par ailleurs en hausse dans 137 villes sur les 200 étudiées. Ils étaient en moyenne de