Quelles communes sont privées d’une partie de leur DGF ?

Publié le 14/12/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances

Ces dernières années à cause de la réduction de la DGF sous François Hollande et l'augmentation de la péréquation avec une enveloppe constante, de plus en plus de communes ne perçoivent plus de dotation forfaitaire. En 2022, les municipalités de moins de 2000 habitants en milieu rural sont les plus touchées. (3/3)

