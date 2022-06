Des collèges moins énergivores grâce aux marchés de performance

Transition écologique

La loi « Elan » a fixé en 2018 des objectifs très ambitieux de réduction, d’ici à 2050, des consommations d’énergie finale dans les bâtiments tertiaires. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a ciblé prioritairement ses établissements scolaires qui consomment le plus d’énergie. La collectivité s’est appuyée sur des contrats de performance énergétique, puis sur des marchés publics globaux de performance, avec des engagements de baisse.

Chiffres-clés - 28 % : c’est l’objectif de diminution de la consommation annuelle des énergies primaires totales (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité…) dans les collèges des Hauts-de-Seine. Cela représentera une économie annuelle de l’ordre de 1 M€ (sur les tarifs à fin 2021, hors inflation).

c’est l’objectif de diminution de la consommation annuelle des énergies primaires totales (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité…) dans les collèges des Hauts-de-Seine. Cela représentera une économie annuelle de l’ordre de 1 M€ (sur les tarifs à fin 2021, hors inflation). Financement : le département finance les travaux dans les collèges à hauteur de 40 M€.

[Hauts-de-Seine 1,62 million d’hab.] A raison de 170 kilowattheures par mètre carré, la consommation énergétique des collèges, dans les Hauts-de-Seine, s’avérait supérieure de 15 % à la moyenne nationale. Principal poste de consommation : le chauffage, qui pèse pour la moitié de l’addition, de l’ordre, au total, de 6,5 millions d’euros par an.

En 2012, « nous avons passé l’un des premiers marchés publics de performance énergétique » en France « pour six de nos collèges », explique Pol Creignou, directeur général adjoint chargé de l’éducation, des sports et de la construction au conseil départemental. Ce marché de près de 11 millions d’euros a été conclu, à l’époque, pour sept ans avec le groupement ­Johnson Controls et Idex. Il englobait la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance. Dans ce cadre, le département a financé les investissements préconisés par le titulaire du marché qui, de son côté, garantissait une réduction des consommations de 33 %. Le dispositif, assorti de ­pénalités si les objectifs n’étaient pas atteints, a fait ses preuves avec « une baisse jusqu’à 51 % dans l’un des établissements ».

En 2019, fort de ce bilan et pour répondre aux impératifs de réduction des consommations d’énergie des bâtiments tertiaires contenus dans la loi « Elan » de 2018, le conseil départemental a décidé de généraliser la démarche à l’ensemble des établissements. Objectif fixé : réduire de 28 % la consommation annuelle des énergies primaires totales (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité…).

Renouvellement du matériel

Soixante-deux collèges bénéficient du marché public global de performance (le MPGP qui, depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015, a pris le pas sur le contrat de performance énergétique – CPE). Ce marché a été confié sur douze ans à deux groupements conduits par Dalkia et par Engie « pour leur permettre de répartir la charge de travail, très importante », explique ­Nathalie ­Léandri, vice-­présidente du département, chargée des affaires et des constructions scolaires. Le calendrier est en effet contraint, avec des ­travaux ­programmés entre 2019 et 2022, pour l’essentiel pendant les vacances scolaires.

Ces derniers portent, comme en 2012, sur le renouvellement du matériel – ventilations double flux, chaudières à condensation ou leds pour l’éclairage – et sur la mise en place d’un système de pilotage fin des fonctions de chauffage et de ventilation. D’ailleurs, dix collèges ont été « sortis » du dispositif pour subir des rénovations lourdes (isolation de la toiture et réfection des étanchéités, remplacement des huisseries, pose de chaudières plus performantes…).

Le pilotage des installations par le prestataire est un élément clé. Il s’opère à distance sur la base des données transmises par chaque établissement pour prendre en compte les périodes où les classes ne sont pas occupées. Si un événement inhabituel se produit, le technicien peut intervenir à ­distance pour adapter le niveau de chauffage. Dalkia, avec son Dalkia Smart Building, propose, de plus, un panel de services utiles au quotidien, notamment pour le suivi des incidents et leur géolocalisation.

C’est également l’un des volets des marchés de performance : les opérateurs s’engagent à sensibiliser les usagers des bâtiments aux écogestes et à la sobriété, pour promouvoir des gestes simples qui, comme un pull en hiver, permettent de réduire la température intérieure. « Dès 2012, nous avons souhaité prévoir cette mesure dans le marché, parce que l’implication des occupants est nécessaire pour réduire les consommations », souligne Pol Creignou.

Défi « Cube.s »

Le conseil départemental, de son côté, s’appuie sur le défi « Cube.s » pour inciter les équipes pédagogiques à s’impliquer dans l’éducation au développement durable.

Parmi les limites des CPE, « il faut être clair, les économies réalisées ne permettent pas de financer les travaux, explique Pol ­Creignou. Le conseil départemental investit, pour les deux nouveaux MPGP, 40 millions d’euros dans les travaux. Les économies d’énergie réalisées représentent un peu plus d’un million d’euros par an [sur les prix à fin 2021, ndlr]. Le retour sur investissement est très faible, c’est le problème en France. Pour une collectivité, cela reste intéressant sur le long terme, mais c’est surtout une question de ­responsabilité ».

Contact : Pol Creignou, directeur général adjoint, pcreignou@hauts-de-seine.fr