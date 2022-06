Cabinets de conseil : les sénateurs mettent la pression avec une proposition de loi

Politiques publiques

Publié le 21/06/2022 • Par Pascale Tessier • dans : France

Reprochant à l’État de s’être limité aux « effets d’annonce », les sénateurs viennent de déposer une proposition de loi transpartisane pour encadrer le recours aux cabinets de conseil privés et éviter « le foisonnement incontrôlé. »

Rigueur et transparence ! Se défendant de vouloir nourrir la polémique, ni même d’attiser un complot, pas plus que de les bouter hors des arcanes de l’Elysée et des ministères, les sénateurs veulent encadrer le recours aux cabinets de conseil privés.

Ce mardi 21 juin, au terme des travaux de la commission d’enquête ayant réuni 16 sénateurs, ils ont déposé une proposition de loi (PPL) transpartisane et demandé à la Première ministre, Élisabeth Borne, d’engager la procédure accélérée afin de l’inscrire au plus vite au calendrier parlementaire. « Il y a urgence », estiment Arnaud Bazin (LR, Val d’Oise) et Éliane Assassi (PCF, Seine-Saint-Denis) pour qui le gouvernement s’est contenté « d’effets d’annonce » lorsqu’a été révélé le montant de 1 milliard d’euros versé aux cabinets privés en 2021, soit deux fois plus qu’en 2018.

Références Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, 21 juin 2022, 31 pages.

