« Gilets jaunes », saison 2

[EDITORIAL] Elections législatives 2022

Publié le 24/06/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le Rassemblement national, qui a vu les rangs de ses députés grossir à la faveur des élections législatives, a su surfer sur la colère de la France périphérique. Si les chefs d'exécutif locaux ferment les yeux devant ce vote, ils risquent d'offrir un tapis rouge pour l'Elysée à Marine Le Pen.

Marine Le Pen a gagné son pari. Lors du second tour des législatives, elle a transformé l’essai des « gilets jaunes » dans les urnes. Le cœur battant de la révolte des ronds-points, les terres de la désindustrialisation, des campagnes paupérisées et des relégués des métropoles, a percé le plafond de verre auquel se heurtait, jusque-là, le Rassemblement national. Les régiments marinistes se feront, au Palais-Bourbon, les défenseurs sourcilleux d’un électorat toujours fortement dépendant à la voiture. Choc garanti dans les prochains mois avec les jeunes députés de La France insoumise, issus de la génération « climat », qui ont fait un tabac dans les centres-villes.

Boulevard vers l’Elysée

Comment conjurer « en même temps » le spectre de la fin du mois qui commence le 5 ou le 6 et de la fin du monde ? Comment sortir de la guerre des deux France et reconquérir le cœur des catégories populaires qui, en dehors des cités, plébiscitent le Rassemblement national ? Tel est l’enjeu politique numéro 1 de cette mandature. Faute de quoi, avec ses 41 % au second tour de la présidentielle de 2022 et ses députés dix fois plus nombreux que lors de la précédente édition des législatives, Marine Le Pen aura un boulevard vers l’Elysée.

Urgence sociale

Dans ce grand chantier, les chefs d’exécutif des collectivités territoriales ont tout leur rôle à jouer. Hélas, beaucoup d’entre eux se contentent de leurs succès locaux, préférant jeter un voile pudique sur les performances, dans leur propre fief, du RN aux scrutins nationaux. Circulez, il n’y a rien à voir ! De même, les appareils politiques des partis en pole position dans les métropoles, LREM et LFI, peinent à tenir un discours intelligible et vertébré en direction de la France périphérique. Le salut, dans ces conditions, ne pourra venir que de députés atypiques. Des parlementaires qui, à l’instar de François Ruffin à La France insoumise, ont démontré, à l’occasion de ces législatives, qu’ils savaient autant résister au rouleau compresseur du Rassemblement national qu’aux oukases du prêt-à-penser territorial.