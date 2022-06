1% de fraudes sur 35 millions de contrôles effectués par les CAF en 2021

Prestations sociales

Publié le 22/06/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

En 2021, 309 millions d'euros de fraude ont été détectés par les 101 caisses d'allocations familiales, contre 323 millions en 2019, dernière année comparable.

309 millions d’euros de fraude détectés par les 101 caisses d’allocations familiales en 2021, à mettre en regard des 84 milliards versés aux 16 millions d’allocataires. Les montants s’élevaient à 323 millions en 2019, et 250 millions en 2020, année marquée par la Covid et une diminution importante des contrôles.

« 99,8 % des personnes ne fraudent pas », a tenu à rappeler Nicolas Grivel, le directeur général de la Cnaf , lors d’une conférence de presse le 21 juin. Au total, environ 43 000 fraudes ont été détectées, pour un montant moyen de 7 100 euros.

La première allocation concernée par la fraude est le RSA , qui représente 46 % des cas et 60 % du montant total. Mais c’est aussi l’une des aides qui concernent le plus de personnes. Le plus souvent, ce sont des allocataires qui n’ont pas indiqué à leur CAF un changement de statut, notamment l’installation en couple, qui aurait fait varier à la baisse leur allocation.

Vers l’automatisation

Pour lutter contre ces fausses déclarations des allocataires, mais surtout mettre fin aux nombreuses erreurs dues à la complexité des procédures, la Cnaf travaille sur « un nouveau système pour mieux connaître les conditions individuelles des allocataires », explique Nicolas Grivel. L’objectif :

