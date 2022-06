Comment ranimer la flamme de l’animation ?

Périscolaire

Publié le 22/06/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France, Métier et carrière Education et Vie scolaire, Toute l'actu RH

La crise de l’animation doit beaucoup au manque d’ambition éducative de l’Etat et des collectivités concernant les temps libres de l’enfant. Temps morcelés ou partiels et contrats précaires ne garantissent pas une sécurité de l’emploi aux animateurs. La valorisation du métier est un prérequis pour sortir de la crise du recrutement.

Enfance et famille

Le secteur de l’animation est en crise. Contrats précaires, temps partiels subis, manque de formation et de perspectives… Les maux qui frappent la filière ne datent pas d’hier, mais la pandémie a fait éclater le malaise au grand jour. « Avec la crise sanitaire, nous avons eu beaucoup d’absences. Les plus militants, qui ont tenu les écoles, sont fatigués », admet ­Emilie ­Kuchel, présidente du Réseau français des villes éducatrices et adjointe au maire (PS) de Brest (202 100 hab.), chargée de l’éducation.

Sa ville, comme tant d’autres, fait face à un turnover de plus en plus important, mais surtout à une pénurie de main-d’œuvre pour ses accueils collectifs de mineurs. « Nous manquons de personnel pour assurer l’accueil périscolaire de la cantine », confirme-t-elle.

Du côté des associations ...