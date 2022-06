Gestion des données dans les collectivités : participez à l’enquête en ligne !

Enquête en ligne

Publié le 21/06/2022 • Par La Rédaction • dans : France

L’Observatoire Data Publica lance la première édition d’une grande enquête sur l’utilisation des données par les collectivités locales, avec l'accompagnement de La Gazette des Communes. Participez !

Chiffres-clés 10 juillet, date limite de réponse

Accédez au questionnaire

L’objectif de l’enquête vise à faire le point avec les territoires sur les questions que pose aujourd’hui la gestion des données, quelle que soit la taille de la collectivité : enjeux juridiques, enjeux sur les règles d’utilisation et de partage, notamment au titre de la protection des données personnelles des habitants, enjeux d’ouverture des données (open data), enjeux de cybersécurité…

Quelle que soit la taille de votre collectivité, et que ces enjeux figurent ou non parmi les priorités de votre collectivité, votre réponse compte !

Le questionnaire peut être rempli par des élus ou agents ayant une connaissance générale des projets de la collectivité en matière de numérique, en une ou plusieurs sessions. Répondre au questionnaire vous prendra de 30 à 40 minutes. Date limite de réponse : le 10 juillet 2022 .

Les résultats seront anonymisés et rendus publics à la rentrée de septembre 2022, notamment dans La Gazette. Toutes les collectivités qui auront répondu auront un accès privilégié à l’étude complète, ainsi qu’à une enquête d’opinion nationale qui analysera, en miroir, le regard des citoyens sur l’utilisation de plus en plus massive des données par les services publics.

L’Observatoire Data Publica est une association loi 1901 créée par des experts de la gestion des données pour analyser et mesurer les nouveaux usages de la donnée au service de l’intérêt général. L’Observatoire organise des rencontres, des webinaires et des colloques, et publie des travaux de recherche. Il est partenaire pour la France de l’Observatoire international de l’impact du numérique et de l’intelligence artificielle (OBVIA).

L’enquête est menée avec le soutien de la Banque des Territoires et l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), avec le Groupe La Poste.