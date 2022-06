Maintien à domicile des personnes âgées

Coordinateur autonomie : un facilitateur pour les personnes âgées

Publié le 24/06/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Métier et carrière santé social

pikselstock/Adobestock

Un nouveau métier émerge depuis quelques années dans le secteur du grand âge : le coordinateur autonomie. Son rôle est d’aider les seniors et leurs aidants à organiser les services et les prises en charge à déployer pour répondre et respecter le projet de vie de la personne.

Grand âge

Maintien à domicile