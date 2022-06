Faut-il instaurer la gratuité dans les bibliothèques ?

Lecture publique

Publié le 21/06/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Pour les professionnels de la lecture publique, la période « post covid » constitue une fenêtre favorable pour faire valoir leurs arguments en faveur de la gratuité universelle. Ils comptent sur le témoignage des collectivités qui ont déjà franchi le pas.

« Nous plaidons pour la gratuité totale et inconditionnelle, quel que soit l’âge et d’où que vienne l’usager », insiste ­Xavier ­Galaup, responsable de la commission « advocacy » (plaidoyer) à l’Association des bibliothécaires de France (ABF).

Pour ce qui est de l’accès aux équipements et de la consultation des collections sur place, la gratuité est érigée en principe par la loi du 21 décembre 2021 sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique (art. 3). Quant au Code de déontologie des bibliothécaires, que l’ABF a mis à jour en 2020, il rappelle que « l’accès à l’information et à la culture étant un droit fondamental », le bibliothécaire s’engage, entre autres, à « préconiser la gratuité de l’inscription, pour un partage universel des ressources culturelles ...

